Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Boylu mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrası söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale edildi.

ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ!

Çağlayancerit ilçesi Boylu mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen orman ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelip hızla yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ekipler olay yerinde soğutma çalışması sürdürüyor.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

İHA