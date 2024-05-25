Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğum sancıları başlayınca hastaneye gitmek isteyen Suriye uyruklu kadın, kaldığı otelin girişinde doğum yaptı.

Çerkezköy’de eşi ile birlikte geçici konaklama statüsünde olan, Güveniş Caddesi’ndeki otelde kalan Suriye uyruklu R.J.’nin sabah saatlerinde doğum sancıları tuttu. Hastaneye gitmek üzere odasından ayrılan R. J., kendisini yere bıraktı. İhbar üzerine otele polise ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle R. J., otelin girişinde doğum yaptı.

Kız bebek dünyaya getiren R. J., doğumun ardından bebeğiyle birlikte Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Suriye uyruklu ailesinin bebeklerine, anneye ilk müdahaleyi yapan kadın polisin adı Gonca ismi verecekleri belirtildi

DHA