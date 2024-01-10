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Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 31 siteye erişim engeli

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 31 siteye erişim engeli
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Sermaye Piyasası Kurulu, 31 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

SPK’nın 9 Ocak tarihli bültenine göre bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.

 Bültende şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Etiketler Sermaye Piyasası Kurulu spk kaldıraçlı işlem kaldıraçlı döviz işlemi erişim erişim engeli
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