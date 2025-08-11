Kamil Koç'un sistemlerine sızdılar: Müşterilere SMS yağıyor
Türkiye’nin köklü otobüs firmalarından ve FlixBus bünyesinde faaliyet gösteren Kamil Koç’un SMS altyapısı siber saldırıya uğradı.
Sistemi ele geçiren kişiler, müşterilerin telefonlarına sahte kredi fırsatları ve yatırım bağlantıları içeren dolandırıcılık mesajları gönderdi.
Gönderilen sahte mesajlarda bir kamu bankasının adı kullanılarak "kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi fırsatı" ifadeleri yer alırken, eklenen bağlantı bankanın resmi internet adresine benzeyen ancak sahte bir linke yönlendirildiği görüldü.
