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Kamu görevlilerine FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kamu görevlilerine FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Kütahya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 11'i kamu personeli, 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Kent merkezi ve ilçelerde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11'i kamu personeli, 21 şüpheli, örgüt üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. 

DHA

Etiketler Kütahya fetö kamu personeli
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