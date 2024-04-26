Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten Türkiye'de yıllardır bir türlü başarı sağlanamayan "kamuda tasarruf" sorunu ve vergi mükelleflerinin için kritik çağrı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ten kamuda tasarruf tedbirleri ve kayıtdışı kazançlarla mücadele için bir açıklama yaptı.

İşte Küçük'ün açıklamaları:

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin çalışmaları olumlu değerlendiriyoruz. Umarım, kamu hizmetleri işleyişi aksamadan, uygulanabilir tasarruf tedbirleri hayata geçirilebilir.

Bu arada, mali güce vergileme ve vergilemede adaleti sağlamak amacıyla, kazanç elde ettiği halde sürekli zarar beyanında bulunan, yaşantı ve varlıklarıyla uyumsuz kazanç beyanında bulunan, özel harcamalarını şirket giderlerine yansıtan ve şirket varlıklarını özel amaçları için kullanan vergi mükelleflerine karşı da kapsamlı vergi incelemeleri gerçekleştirilmelidir.

Ekonomik istikrar için fedakarlık, sadece alt ve orta gelir gruplarından beklenmemelidir. Kayıtdışı kazançlar ile mücadele başta olmak üzere, kamuda tasarruf mutlaka gerçekleştirilmelidir.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)