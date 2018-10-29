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  3. 29 Ekim 2018 12:03

Kamyonun kasasında şoke eden görüntü

Ardahan'ın Posof ilçesinde kamyonun kasasından atlayan çoban köpeği iple bağlı olması nedeniyle asılı kaldı. Zavallı köpek güçlükle kasanın üzerine çıkmayı başardı.

Kamyonun kasasında şoke eden görüntü
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Bölgeye mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleketlerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaş hayvanları, 76 AV 976 plakalı kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirdi. Veteriner kontrolü için bekleyen kamyonun içerisinde bağlı halde bulunan çoban köpeği bu sırada kamyonun kasasından atladı. Boynundan bağlı olduğu için köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı. Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, kendi imkanlarıyla tekrar kasanın üzerine çıkmayı başardı. 

DHA

ardahan , posof
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