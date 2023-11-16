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Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem!

Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.51'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yerin 8.4 kilometre altında gerçekleşti.

 

Etiketler kandilli rasathanesi balıkesir deprem son depremler
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