Kandilli duyurdu: Balıkesir'de deprem!
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.51'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem yerin 8.4 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 16, 2023
DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) https://t.co/dpLkfg6EQb
16.11.2023, 15:51:03 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 8.4 km#Kandilli
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