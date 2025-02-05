Kar bastırdı çok sayıda ilimizde okullar tatil edildi

Aniden bastıran kış ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risklerden dolayı pek çok ilimizde eğitime kar tatili molası verildi. İşte il il eğitime ara verilen illerimiz...

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havayla birlikte pek çok ilimizde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime kar tatili haberleri peş peşe geldi..

GİRESUN KAR TATİLİ

Giresun'un Alucra ilçesinde tüm okullarda, Şebinkarahisar ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Alucra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Şebinkarahisar'da da kar, don ve buzlanma dolayısıyla taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretimine bugün ara verildiği kaydedildi.

KONYA KAR TATİLİ

Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."

NEVŞEHİR KAR TATİLİ

Nevşehir’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere yönelik eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü, köy ve beldelerden okullara taşımalı sistemle erişim sağlayan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin güvenliği için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kararın, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı önlem amacıyla alındığı vurgulandı.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

SAKARYA - KAR TATİLİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sebebi ile bazı mahallelerde taşımalı eğitime 2 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçenin kırsal kesimlerinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Mevcut hava şartlarının olumsuz olması, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile 05.02.2024 Çarşamba ve 06.02.2024 Perşembe günleri Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu ve Beylice Ortaokulu’nda eğitim öğretim faaliyetlerine 2 gün ara verilmesine ve Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinden yapılan taşımalı eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DHA / İHA