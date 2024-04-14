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Karagümrük - Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi

Karagümrük - Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso atandı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak. Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.

Etiketler karagümrük Fenerbahçe portekiz
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