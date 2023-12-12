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Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Karamollaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hasan Bitmez'in konuşmasını bitirdikten sonra kalp krizi geçirdiğini ardından da dengesini kaybederek yere düştüğünü anlatan Karamolloğlu, Bitmez'e yapılabilecek bütün müdahalelerin Meclis'te yapıldığını bildirdi.
Kalp rahatsızlığının yanı sıra Bitmez'in şeker hastası da olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Süratle Meclis'ten buraya nakli sağlandı. Hem Sağlık Bakanı'mızdan aldığım bilgi hem hastane yetkilileri ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve göstermeye de devam ediyorlar. Kalp masajı yapıldı, ayrıca bugünün teknolojisiyle yapılması gereken bütün muameleler gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakıma alındı, burada bakımı belli bir süre devam edecek."

Karamollaoğlu, doktorlardan aldığı bilgiye göre Bitmez'in kalbindeki damarların tam olarak fonksiyonunu yerine getiremediğini aktararak, "Doktorlar 'Kalp kılcal damarlarla besleniyor' dediler. İnşallah bu yapılan müdahalelerle şimdi kan deveranı sağlandı, sağlığına kavuşacak diye ümit ediyoruz" dedi.

Etiketler Karamollaoğlu sağlık hasan bitmez sağlık durumu
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