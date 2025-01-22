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Kartalkaya'da 76 canı yitirdiğimiz otelden ilk açıklama

Kartalkaya'da 76 canı yitirdiğimiz otelden ilk açıklama
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Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında onlarca canı yitirdiğimiz Grand Kartal Otel’den açıklama yapıldı.

Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de otelde yangın çıktı. Yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında ise 9 kişi gözaltına alındı.

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel’in sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel" denildi. 

 

Etiketler kartalkaya grand kartal otel kartal otel yangın otel yangını
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