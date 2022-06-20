Kaşıkçı davası hakimi: ''Mesleği bırakacağım!''

HSK kararnamesiyle Kahramanmaraş’a atanan Kaşıkçı davasındaki tek şerhin imzacısı Nimet Demir, görevi bırakacağını söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri’nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

Kararnameyle gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine ilişkin davanın dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesi kararına şerh düşen İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir de Kahramanmaraş’a atanmıştı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Demir, beklemediği bir tayin olduğunu belirterek, kararnameye girenlere haber verilmesine karşın kendisinin bundan habersiz olduğunu söyledi.

Demir, Saymaz’ın “Kaşıkçı davasındaki şerhiniz nedeniyle mi bu atamaya maruz kaldınız” sorusuna “Yani, bir bakıma öyle. ‘Kar beyaz mıdır’ diye sorulmaz. Evet, kar zaten beyazdır” yanıtını verdi.

Meslekten ayrılmayı düşündüğünü söyleyen Demir, sürüldüğü yerin kendi kıdemine göre olmadığını belirtti: “Ailemle görüşüyorum. Onlarla birlikte ortak karar vereceğiz. Ama hemen dilekçemi vermeyi düşünüyorum. Bu arada vermiş olduğumuz kararlar var. Onların gerekçelerini yazmak, toparlamak için bir zamana ihtiyacım var. Bu zamanı geçirdikten sonra ayrılacağım.”

Demir şunları söyledi: “Aslında otoriter bir yapıdan beklenebilecek şeyler bunlar. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi değerlerin topluma yerleşmesi noktasında bir anlayışım var benim. Muhafazakar bir insanım ama böyle bir anlayışa sahibim. Yerleşmesi için mücadele ettim. Önümüze gelen davalarda sanıkların, davacının veya davalının kimliğine bakmıyordum. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük anlayışının ve değerinin gereği neyse onu yapmaya çalışıyordum. Bu otoriter yapılarda her zaman tepki görecek duruştur. Ben de o duruşun şu anda mağdurun konumundayım diyeyim.”

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