Kaybolan küçükbaşlar ''teknoloji'' sayesinde bulundu
Bolu'nun Mengen ilçesinde kaybolan 30 küçükbaş, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin dronlu aramasıyla bulundu.
Mengen’de, 27 Kasım’da Tuncay Meriç’e ait 30 küçükbaş kayboldu. Hayvanları kendi imkanıyla bulamayan Meriç, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü’nden yardım istedi. Ekipler, sahada dron destekli arama faaliyeti başlattı. Ertesi gün, orman içerisinde dronla tespit edilen hayvanlar, ekipler tarafından alınıp, sahibine teslim edildi. Hayvanların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
DHA
