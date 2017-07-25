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  3. 25 Temmuz 2017 23:53

Kayıp öğrencinin cesedi bakın nereden çıktı

Muş'ta 5 gün önce kaybolan öğrencinin cesedi bakın nereden çıktı...

Kayıp öğrencinin cesedi bakın nereden çıktı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 5 gün önce kaybolan lise öğrencisinin cansız bedeni, 2 yıl önce kapatılan yatılı okulun yatakhanesinde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Konakkuran beldesinde 5 gün önce kaybolan Tamer Bingöl’ün (16) ailesi, yaptıkları tüm aramalara rağmen çocuklarını bulamadı. bugün akşam saatlerinde 2 yıl önce kapatılan ve atıl halde olan Konakkuran Yatılı Bölge Okulu’nun pansiyonun yakınında oğlunu arayan anne İran Bingöl, aldığı yanık kokusu üzerine yatakhane kısmına çıkınca oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Annenin feryadı üzerine yatakhaneye çıkan çocuğun yakınları anneyi sakinleştirmekte güçlü çekti. haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Savcının yaptığı ilk incelemede Tamer Bingöl’ün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilirken, talihsiz çocuğun cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

İHA

öğrenci , muş , ceset , yatılı okul
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