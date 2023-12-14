Kayseri'de korkunç olay: Sobayı tutuştururken kendini yaktı
Kayseri'nin Talas ilçesinde sobayı tinerle tutuşturmak isterken kendini yakan genç hastanede tedavi altına alındı.
Başakpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde bir iş yerinde çalışan 17 yaşındaki D.S, tinerle sobayı tutuşturmak istedi.
Bu sırada üzerine sıçrayan tinerin alev alması sonucu elbisesi yanan D.S, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Vatandaşlar tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen D.S, tedavi altına alındı.
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