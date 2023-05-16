KDK'dan görme engelliler için ''ayrımcı tutum'' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), görme engellilerin noter işlemlerinde 2 tanık bulundurulması uygulamasına, ''ayrımcı tutum'' gerekçesiyle son verilmesi yönünde, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'ne tavsiye kararı verdi.

KDK, 2022 yılında, beraberinde tanık bulunmadığı için noterde işlem yaptıramayan görme engelli kişinin başvurusunu değerlendirdi. KDK, söz konusu kişinin, mağduriyetiyle ilgili kurumlardan görüş aldı. Bunun sonucunda, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'ne engelli vatandaşlar için tanık bulundurma zorunluluğu uygulamasına son verilmesi tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı. Kararda, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, anayasa ve kanunlar kapsamında ayrımcılığın yasak olduğu, bu yönde yasal güvencelerin bulunduğu belirtildi.

'Noterlik Kanunu'nda görme engelli bireylerin talep etmeleri halinde, işlemlerini 2 tanık huzurunda yapabileceğinin düzenlendiği, daha sonra çıkarılan genelge kapsamında ise 2 tanık bulundurulmasının zorunlu kılındığı ifade edildi. 'Engelsiz Adalet Çalıştayı'nda da görme ve işitme engellilerin noterlik işlemlerindeki karşılaştıkları bu durumun gündeme geldiği kaydedildi.

'UYGULAMAYA İVEDİLİKLE SON VERİLMELİ'

Gelişen teknolojiyle, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımının yaygınlaştığı, görme engelli bireyin herhangi bir belgeyi, yardıma ihtiyaç duymadan okuyup inceleyebildiği ifade edilerek, noter işlemlerinde 2 tanık zorunluluğunun 'ayrımcı tutum' olduğu kaydedildi. Kararda, "Görme engelli bireylerin farklı muameleye tabi tutulması ile 'eşitlik' ilkesine aykırılık teşkil eden ve ayrımcılık yasağının ihlali niteliği taşıyan uygulamaya ivedi olarak son verilmesi, bu yöndeki teknik çalışmaların makul sürede tamamlanması ve çalışmaların belirli bir program dahilinde kamuoyu ile paylaşılmak suretiyle tamamlanması yönünde Adalet Bakanlığı'na ve Türkiye Noterler Birliği'ne tavsiyede bulunulmasına karar verildi" denildi.

DHA