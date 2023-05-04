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Kiev'de İHA düştü, 4 katlı binada yangın çıktı

Kiev'de İHA düştü, 4 katlı binada yangın çıktı
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Ukrayna güçlerinin başkent Kiev üzerinde düşürdüğü insansız hava aracı (İHA) nedeniyle 4 katlı binada yangın düştü.

Ukrayna güvenlik güçlerinin başkent Kiev üzerinde düşürdüğü İHA nedeniyle Solomianskyi bölgesindeki 4 katlı bir binada yangın çıktı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Başkentin Solomianskyi semtinde patlamalar oldu ve yangın çıktı. Muhtemelen İHA enkazından kaynaklandı. Tüm servisler olay yerine gidiyor. Ayrıntılar daha sonra verilecek" dedi.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Klitschko daha sonra yeni bir açıklama yaparak, "Solomianskyi semtinde kurtarma ekipleri 4 katlı bir binada çıkan yangını söndürüyor” ifadelerini kullandı. Şu ana kadar yangın nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

Etiketler kiev İHA yangın
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