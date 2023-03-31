için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kılıçdarıoğlu'ndan İYİ Parti saldırısının faili yakalandıktan sonra ilk açıklama

Kılıçdarıoğlu'ndan İYİ Parti saldırısının faili yakalandıktan sonra ilk açıklama

Kılıçdarıoğlu'ndan İYİ Parti saldırısının faili yakalandıktan sonra ilk açıklama
Güncelleme:

İYİ Parti'nin İstanbul'da bulunan il başkanlığına düzenlenen saldırının faili yakalandıktan sonra Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırının ardından geçmiş olsun mesajı yayınlayan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, heyetiyle beraber saldırının düzenlendiği binaya ziyarette bulundu. Akşener'in şantaja boyun eğmeyecek bir lider olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, failin yakalanmasıyla ilgili polis teşkilatına teşekkürlerini sundu.

Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti il binası önündeki açıklamaları şu şekilde;

"Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele Sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz. Sayın Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek bir liderdir.

Dolayısıyla kendisine, parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca polisimize silahı kullanan, atışı yapan kişi yakalandığı için polis teşkilatımıza da yürekten teşekkür ederim."

Etiketler iyi parti açıklama fail kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
IMF'nin ''kıskanılan ülkeler listesi'' açıklandı; gözler Türkiye'yi aradı
14 Mayıs seçimlerinin ''en ünlü'' milletvekili adayları belli oldu
Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
4 adayın medya karnesi açıklandı: Kim ne kadar haber oldu ?
Konutta işler tersine döndü! Artık o evlerin satılması zorlaştı
Silahlı saldırı sonrası Akşener'den Erdoğan'a: ''Kurşunları çek, geleceksen sen gel!''
Kulis: İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'nun planı belli oldu
Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu!
İYİ Parti saldırısının faili yakalandı
Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen ismi geri çevirdi