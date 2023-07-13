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Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz görüşme

Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında sürpriz görüşme
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Ankara'da sürpriz zirve! Seçimlerde aynı ittifakta yer alan CHP ile İYİ Parti'nin genel başkanları bir araya geldi. Fotoğrafları servis edilen görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

YARDIMCISI DA EŞLİK ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti. Ziyaretin ardından Akşener, Kılıçdaroğlu'na makam aracına kadar eşlik ederken, iki lider, gazetecilerin 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorularına yanıt vermedi.

Etiketler akşener kılıçdaroğlu görüşme
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