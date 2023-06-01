  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kritik görüşme

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kritik görüşme

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kritik görüşme
Güncelleme:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

28 Mayıs'taki seçim sonrası CHP'de hareketli saatler yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde bir geldi.,

GÜNDEMDE İZLENECEK YOL VAR
Yaklaşık 18.30'da biten MYK toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesi başladı.

Görüşmede hem seçim sürecinin değerlendirilmesi hem de CHP’nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Etiketler imamoğlu kılıçdaroğlu görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem bölgesinde yükselen konutların son hali görüntülendi
Mayıs enflasyonu açıklandı: Artık dağı taşı enflasyon!
Melike Şahin 6 yıllık sevgilisiyle evlendi
İstanbul'da çocuk tacizcisi Afgan'a linç girişimi
Dolar, Euro ve altından zirve üstüne zirve
Alkole yeni zam! Önce rakı şimdi de o ikisi...
Disney Plus'ın ''Ebeveyn Kontrolü Önerilir'' uyarılı yerli dizisi Arayış'tan ilk fragman
İslam Memiş seçim sonrası tahminini açıkladı: ''Altından daha fazla kazandıracak''
İşte pazarın zam şampiyonu: Kilosu 50 TL'ye çıktı
Milletvekili Ali Yüksel'in 3 eşi olduğu iddia edildi