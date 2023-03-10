''Kılıçdaroğlu'na suikast duyumları alıyoruz''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları aldıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin de bu durumdan haberinin olduğunu belirten Özel, "Koruma sayımızda bir artış yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunuyor.

CHP liderinin ilk ziyareti Malatya ve Kahramanmaraş'ı kapsıyor. Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik ediyor.

"SUİKAST DUYUMLARI GELİYOR"

Son olarak Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına bağlanan muhabir Ferit Demir, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bilgi aldı.

Özel, Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları aldıklarını söyledi. Özel, bundan güvenlik güçlerinin de haberinin olduğunu belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

(Suikast iddiaları) Bize de genel başkana da bu duyumlar geliyor. Şu an koruma sayısında bir artış yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmeye başlayınca bu durumda bir değişiklik olur mu bilmiyoruz.

Bir ara bir bakanın zırhlı aracını da yolladılar genel başkanımız kabul etmedi. Kendisi normal makam aracını kullanıyor. Bu tehditler, seçimi bir korkutma iklimini dönüştürmeye yönelik.

Ama bunlar boş mu çıkar… Genel başkana tehdit iddiaları konuşulduktan üç ay sonra Artvin Şavşat’ta konvoyumuza ateş açılmış ve askerimiz hayatını kaybetmişti. Bir korumamız da gözünü kaybetmişti. 1,5 kilometre kala durdurulan minibüste belki de 500 kişiyi öldürecek kadar patlayıcı çıkmıştı.

"GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DE BİLGİSİ VAR"

Azmettiricileri Süleyman Soylu (İçişleri bakanı) olan ve yapanlara “Mesajınızı aldık, mesaj verdiniz” diyen milli savunma bakanının (Hulusi Akar) katıldığı cenaze töreninde Ankara Çubuk’ta genel başkanımız linç edilerek çıplak ellerle öldürmek istediler. İçine girdiği evi, “Yakın bu evi” diye söyleyenler oldu. Bunların bir tanesi bile cezaevine girmedi. Böyle bir ülkede yaşıyoruz.

Güvenlik güçlerinin de bilgisi var. Bize gelen istihbaratların onlarda olmaması zaten mümkün değil.

NE OLMUŞTU ?

Önceki günlerde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir de, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikasta uğrayabileceğine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.

Aldemir, "Bir mafya grubu üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var" demişti.

Aldemir açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bir mafya grubunun üzerinden, Sinan'a (Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş) yaptıkları gibi bir uyuşturucu grubu üzerinden bir şeyler duyuyorum liderlere yönelik, sakın ha. Sakın ha. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum."