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Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararına tepki! Büyük bir utanç...

Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararına tepki! Büyük bir utanç...
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gezi davası için verilen karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Gezi davası kararına tepki gösterdi. CHP lideri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla “suç” gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!"

YARGITAY KARARI
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile TİP Milletvekili Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 kişi hakkındaki hükümler bozuldu.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Etiketler gezi kılıçdaroğlu gezi kararı
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