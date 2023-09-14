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Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Katliamı davasının düşürülmesine tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Sivas Katliamı davasının düşürülmesine tepki
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı davasının zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine sert tepki gösterdi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılandığı dava, zaman aşımından düşürüldü. Mahkemenin kararına sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" dedi.

 SİVAS KATLİAMI DAVASI ZAMAN AŞIMI GEREKÇESİYLE DÜŞÜRÜLDÜ
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari 3 sanığın yargılandığı davanın zaman aşımından düşmesine hükmetti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MAHKEMENİN KARARINA SERT TEPKİ
Kamoyunda geniş yankı uyandıran karara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" ifadelerini kullandı.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Sivas olaylarına ilişkin ana davada, Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanıklardan Sonkur, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl, Karataş ve Ceylan ise "Madımak Otelini yakarak 35 kişinin ölümüne neden olmak" ve "45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle öldürmeye kalkışmak" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edilmişti. Tahliye kararı veren mahkeme, haklarındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından tekrar görülen davada, bulunamadıkları gerekçesiyle bu sanıklar hakkındaki dosyayı ana dava dosyasından ayırmıştı.

Etiketler kılıçdaroğlu dava sivas katliam
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