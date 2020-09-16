Kılıçdaroğlu'ndan Türk Tabipleri Birliği'ne destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ TTB'YE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada "Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.