Kılıçdaroğlu’ndan ''Yaşayan Atatürk'' teşekkürü

Kemal Kılıçdaroğlu, “Yaşayan Atatürk” kitabın yazarı İsmail Çetin’e teşekkür mesajı gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını şiirlerle anlatan “Yaşayan Atatürk” kitabının yazarı İsmail Çetin’e teşekkür mesajı gönderdi.

İsmail Çetin, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teşekkür mesajını “Yaşayan Atatürk eserim dolayısı ile göndermiş olduğunuz mektuptaki duyarlı, duygu ve düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Son nefesimize kadar Atamızın çizdiği yolda yılmadan ilerleyeceğiz. Atatürk Vatandır. Kaybedersek vatanı kaybederiz” notuyla paylaştı.



İsmail Çetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının farklı yönlerini anlatmak için 57 şiirden oluşan kitabı “Yaşayan Atatürk”ü BTP kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’a ithaf etmişti.