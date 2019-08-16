  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Ağustos 2019 23:04

Kilis'te askeri araç devrildi: 8 yaralı

Kilis'te askeri aracın devrildiği kazada 8 asker hafif yaralandı. 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ve askeri yetkililer de hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı.

Kilis'te askeri araç devrildi: 8 yaralı
A+ A-

Kilis’te, Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 asker yaralandı. 

Kaza akşam saatlerinde Suriye sınır hattında meydana geldi. İddiaya göre, 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolu'nda görevli askerlerin olduğu arazi aracı devriye görevi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile askeri yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından hastaneye giden Cihanoğlu ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı. 

yaralı , kilis , askeri araç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM