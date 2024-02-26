Kim Milyoner Olmak İster'de Joker'ine güvenmeyince...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir" sorusuna yanlış yanıt veren yarışmacı yarışmaya veda etti.

ATV'nin sevilen yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster"de sorulan soru gündem oldu.

Yarışmacı telefon jokerini de kullandı ama kendi istediği cevap ile büyük bir hüsrana uğradı.

Programın ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışmada, bu hafta da çarpıcı anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Mustafa Kıraç isimli yarışmacıya sorulan "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir?" sorusu geceye damga vurdu.

Yarışmacının verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Mustafa Kıraç isimli yarışmacıya sorulan "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir?" sorusu geceye damga vurdu.

Soru: "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir?"

A- Ankara

B-Kırşehir

C-Çankırı

D-Kırıkkale

Cevap: A

Yarışmacı telefon jokerini de kullandı. Joker de arkadaşı "Ankara" cevabını verdi.

Yarışmacı telefon jokerini de kullandı ama kendi istediği cevap ile büyük bir hüsrana uğradı..

Yarışmacı arkadaşının verdiği "Ankara" cevabı yerine kendi istediği "Kırşehir" cevabını verdi. Verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan yarışmacının Ankara'da yaşaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yarışmacı verdiği yanlış cevapla 5 bin TL para ödülüyle elenerek yarışmaya veda etti.