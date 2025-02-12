KİPTAŞ'tan CHP delegelerine ev iddialarına yalanlama

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, CHP kurultayı öncesi delegelere ev verildiğine dair iddiaları yalanladı.

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, CHP'nin Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

İBB Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ tarafından, delegelere ev verildiğine dair iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirten Kurt, bilirkişi raporunu paylaştı.

Bilirkişi raporunda delegelere 70 adet ev verildiğine dair hiçbir belge bulunmadığı yazıldı.

Ali Kurt, söz konusu iddiayı dile getirenlere yönelik hukuki girişimlerde bulunacaklarını da duyurdu.