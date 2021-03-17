Kırmızı bültenle aranan İranlı, İstanbul'da yakalandı
Azerbaycan ve İran'da dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan 41 yaşındaki şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azerbaycan ve İran'da gayrimenkul dolandırıcılığı yaptığı belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Farzad F.'nin adresini tespit etti.
Polis ekipleri, şüpheliyi Şişli'de ikamet ettiği adreste yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sözlü ifadesinde, "Ben o ülkelerde çok fazla inşaat işi yaptım. Herkese yaptıklarımı teslim ettim. Kimseyi de dolandırmadım." dediği öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
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