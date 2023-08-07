Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri yakalandı

İstanbul'da faaliyet gösteren ve hakkında kırmızı bülten kararı olan B.B. liderliğindeki suç örgütüne ilişkin yürütülen operasyonda yakalanarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul emniyeti tarafından bir suç örgütü daha çökertildi. Yapılan araştırmada İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten kararı olan B.B. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

BİR KADINI DARP EDİP ZORLA ALIKOYDULAR

Örgüt üyelerinin kullandığı sosyal medya hesaplarında 31 Temmuz 2023 tarihinde, sosyal medya uygulaması üzerinden suç örgütü üyelerinin hesabında K.Z. isimli bir kadına darp ve kötü muamele içeren bir video paylaşıldığı ve kadının da zorla alıkonulduğu belirlendi.

5 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Emniyetin yaptığı tespitler neticesinde 1 Ağustos'ta mağdur şahsı kaçıran 2 şahıs Çorum'da 3 şahıs ise İstanbul'da olmak üzere toplamda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Yayımlanan basın duyurusunda yakalanan 5 şahsın 4 Ağustos tarihinde sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandığı bilgisine yer verildi.