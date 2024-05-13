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Kış uykusundan uyanan ayılar ilçe merkezine indi

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Erzincan'da, kış uykusundan uyunan ayılar, Refahiye ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.

Refahiye ilçe merkezine, araziden gece gelen ayılar çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Çevre halkının cep telefonuyla görüntülediği ayılardan biri, daha sonra bölgeden ayrıldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği diğer ayı ise yolda yürüyen mahalleliye yaklaşmaya çalıştı. Son anda arkasından koşan ayıyı fark eden kişi, kaçtı. Bir süre bu kişinin peşinden giden ayı da daha sonra bölgeden uzaklaştı. 

Erzincan'da, kış uykusundan uyunan ayılar, Refahiye ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.

DHA

Etiketler erzincan kış uykusu ayı refahiye
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