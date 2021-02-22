Kitapyurdu hacklendi mi? Kitapyurdu'ndan açıklama geldi

Türkiye'nin en eski online kitap satış sitelerinden olan Kitapyurdu'nun bilgisayar korsanlarının hedefi olduğu ve binlerce üyenin bilgilerinin çalındığı öne sürüldü.

Kitapyurdu.com'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

İşte Kitapyurdu.com'un o açıklaması:

22.02.2021 sabah saatlerinde Telegram uygulaması üzerinde Kitapyurdu.com'da bir güvenlik zafiyeti oluştuğu ve kullanıcılarımızın bilgilerinin paylaşıldığı şeklinde bir mesaj ve bir liste dolaşıma girmiştir. Yine Telegram üzerinde bir kullanıcının "Robin Hood"luk yaptığı iddiasıyla yaptığı bir yazışmanın olduğu bir ekran görüntüsü dolaşmaktadır. Öncelikle böyle bir güvenlik zafiyeti olmadığı ve Kitapyurdu.com'un "hacklendiği", "bilgilerinin ele geçirildiği" vb. iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu ve Kitapyurdu'nun KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİ SAKLAMADIĞI BİLGİSİNİ bütün müşterilerimize ve kamuoyuna güvenle bildiririz.

Sahte siteler ve sahte e-postalar aracılığıyla (phishing) veya zayıf şifre kullanımı sebebiyle illegal olarak elde edilen veriler birçok güvenilir site için problem teşkil etmektedir.

Bu problemin başlıca iki nedeni bulunmaktadır: Aynı şifrelerin farklı sitelerde de kullanılıyor olması Deneme-yanılma veya tahmin ile elde edilebilecek basit şifrelerin kullanılıyor olması

Maalesef bu kullanımların farkında olan "hacker"lar, elde edilen verileri popüler sitelerde rastgele deneyerek giriş yapmaya çalışmakta ve başarılı kombinasyonları chat uygulamaları ve bazı forumlarda paylaşmaktadırlar.