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  3. 27 Eylül 2018 21:19

Kız yurdunun yemekhanesinde yangın çıktı

Konya'da bir kız yurdunun çatısında çıkan yangından çok sayıda öğrenci etkilendi.

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Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan kız yurdunun çatısında çıkan yangında çok sayıda öğrenci dumandan etkilendi.

Yangın, bir kız yurdunun yemekhanesinin bulunduğu binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yurdun yemekhanesi, çamaşırhanesi ve kazan dairesinin bulunduğu binada yapılan izolasyon çalışmasının ardından binanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale etti. Yangın esnasında yurtta bulunan çok sayıda öğrencinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen öğrencilere ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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