Kızılay bir kuruma daha çadır satmış! Tanesi 160 bin TL...

AHBAP'a 2050 adet çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın, başka bir kuruma da tanesi 160 bin TL'den çadır sattığı iddia edildi.

10 ilde yıkıma yol açan ve doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen deprem felaketinin üçüncü günü deposundaki çadırları Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepkiler büyüyor.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı.

AHBAP tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satış doğrulanarak, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" denildi.

Ağırel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siz sanıyor musunuz ki Kızılay sadece AHBAP’a çadır sattı" sorusunu yöneltti. Ağırel, "Tanesi 160 bin TL' ye başka kuruma da çadır sattı" dedi.

Ağırel paylaşımında şunları kaydetti:

"AHBAP’a tepki gösterenler var bence bu yanlış. Ortalık yangın yeriyken bir şekilde buz gibi havada çadır ulaştırmaya çalışıyorlar. Siz sanıyor musunuz ki Kızılay sadece AHBAP’a çadır sattı? Tanesi 160 Bin TL' ye başka kuruma da çadır sattı!"