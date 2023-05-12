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Kızılay'da Kerem Kınık'ın yerine gelecek isim belli oldu

Kızılay'da Kerem Kınık'ın yerine gelecek isim belli oldu
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifasının ardından yerine genel başkan yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçecek.

Deprem felaketi sonrası Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne çadır sattığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. 

Kınık'ın yerine Genel Başkanlık görevine Kızılay genel başkan yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçecek.

Fatma Meriç Yılmaz, AK Parti iktidarı döneminde Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Sağlık Bakanlığı adına devrini gerçekleştirdi. 

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Etiketler kızılay kerem kınık istifa fatma meriç yılmaz
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