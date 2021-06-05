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  3. KKTC kapıları açtı; işte karantinasız tatil için istenen tek şart

KKTC kapıları açtı; işte karantinasız tatil için istenen tek şart

KKTC kapıları açtı; işte karantinasız tatil için istenen tek şart

Koronavirüs aşısının iki dozunu yaptırmış ve çift negatif PCR testi olanlar karantina şartı olmadan bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs'a girebilecek.

Kuzey Kıbrıs bugünden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının iki dozunu yaptırmış ve çift negatif PCR testi bulunan kişilere karantina olmaksızın kapılarını açıyor.

ERCAN HAVALİMANI'NDA TÜM TEDBİRLER TAMAM

T&T Havalimanı İşletmeciliği, yolcu sayılarında yaşanacak artış ihtimaline karşın Ercan Havalimanı'nda tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Açıklamada, Ercan Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra sivil havacılık, polis, itfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının Kovid-19’a karşı Sinovac aşılarının çift doz olarak yapıldığı da ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, 30 Mayıs’ta yaptığı yazılı açıklamada, turizmde en önemli açılımı oluşturacak 'ikinci doz' aşılarını da yaptıran kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve uygulamanın 4 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Saner, ikinci doz aşısını yaptıranların Kuzey Kıbrıs'a gelişlerinde son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu ve aşı belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini, bu kişilere havaalanında tekrar PCR testi yapacaklarını ve sonucun negatif olması halinde ülkeye karantinasız girebileceklerini kaydetmişti.

 

 

Etiketler kktc karantinasız kktc karantina şartı pcr testi
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