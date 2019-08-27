Koca karakolda bir tek Atatürk'e yer bulunamadı !

İstanbul’da gittiği bir polis karakolunda Atatürk portresinin dolabın kenarına gözükmeyecek şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının ise net bir şekilde görülecek şekilde asılmasından rahatsızlık duyan Serkan Dinç adlı vatandaş, sosyal medya bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, “ATATÜRK’E YER BULAMAMAK… Az önce gittiğim bir polis karakolundaki görüntü. Polis memuruna bu ‘görüntüden rahatsız olmuyor musunuz’ dediğimde aldığım cevap ‘Başka yer yok’ oldu” ifadeleri kullanıldı.

Dinç’in paylaşımına yorumda bulunan bazı vatandaşların, Dinç’ten karakol ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmasını istedikleri görüldü.