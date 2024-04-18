Kocaeli'de markette büyük yangın

Kocaeli İzmit'te bir markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edilmesinin ardından yangın söndürüldü.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir markette büyük yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmit 42 Evler mahallesinde bulunan bir markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.