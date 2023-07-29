''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde deniz kenarında kaydedilen görüntülerde bir kadın yanındaki kadınların kocasına baktığını iddia ederek saldırmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde bir kadın kocasına baktığını iddia ettiği bir grup kadına saldırdı. Kocasına baktığı söyleyerek bulduğu yerden kalkan kadın diğer masaya doğru hareketlendi. Ardından ise yumruk atmaya başladı.

AYIRMAYA ÇALIŞANLARI DA DİNLEMEDİ

Kavganın bir anda şiddetlenmesi üzerine çevredekiler olayı ayrılmaya çalıştı. O anlarda öfkelenen kadının gözü hiçbir şey görmedi. Öfkeli kadının yumruklarından nasibini kavgayı ayırmaya gelenler de aldı.