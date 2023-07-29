  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Güncelleme:

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde deniz kenarında kaydedilen görüntülerde bir kadın yanındaki kadınların kocasına baktığını iddia ederek saldırmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde bir kadın kocasına baktığını iddia ettiği bir grup kadına saldırdı. Kocasına baktığı söyleyerek bulduğu yerden kalkan kadın diğer masaya doğru hareketlendi. Ardından ise yumruk atmaya başladı.

AYIRMAYA ÇALIŞANLARI DA DİNLEMEDİ

Kavganın bir anda şiddetlenmesi üzerine çevredekiler olayı ayrılmaya çalıştı. O anlarda öfkelenen kadının gözü hiçbir şey görmedi. Öfkeli kadının yumruklarından nasibini kavgayı ayırmaya gelenler de aldı.

Etiketler kavga yumruk tekme kocama baktın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı ve boşanma açıklaması
İcardi Galatasaray için İstanbul'da!
Dövizden TL'ye dönüş için yeni karar
Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti
Kola ve gazlı içeceklere 3'üncü zam! kez zam geldi
Zam alamayan emeklilerin neden zamsız kaldığı ortaya çıktı
TRT'deki Koyu Beyaz'da skandal sahne! Tepki yağdı
Yok artık dedirten olay! Güpegündüz halk otobüsünün içinde cinsel ilişkiye girdiler
Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor
Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar