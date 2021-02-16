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  3. 16 Şubat 2021 19:42

Konya'da 14 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede yüz yüze eğitime 1 günlük ara verildiği belirtildi.

Konya'da 14 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi
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Kentte, dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bugün bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bozkır, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Karapınar, Seydişehir, Yunak ve Taşkent ilçelerinde yarın için de yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

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