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Kopya kripto borsasıyla 200 milyon liralık vurgun

Kopya kripto borsasıyla 200 milyon liralık vurgun
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Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, kripto para borsalarının kopyalarını oluşturarak 200 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen 16 şüpheli tutuklandı.

Emniyete giden bir kişi, kripto para almak için girdiği internet sitesi aracılığıyla dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, internetteki kripto para borsalarının kopyalarının oluşturulduğu, ‘Hediye bakiye’ ve ‘Yüksek kazanç’ vaadiyle vatandaşların bu sitelere yönlendirilerek hesap bilgileri ve hesaplarındaki kripto varlıklarının ele geçirildiğini belirledi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda adres ve kimlikleri belirlenenleri 23 kişiye yönelik Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 20 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ötre yandan MASAK raporu doğrultusunda şüphelilerin yaklaşık 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka ve kripto borsalarındaki hesaplarına Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA

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Etiketler kripto para borsası dolandırıcı
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