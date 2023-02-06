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Korkulan oldu! Artçı depremler yıkıma neden oldu

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Depremin vurduğu Gaziantep'te artçı sarsıntılar sonrası 10 katlı bir bina yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden olan depremde ilk belirlemelere göre 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi de yaralandı. 

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 7.6 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. 

ARTÇI DEPREM SONRASI BİNA YIKILDI

Gaziantep'te de hissedilen artçı depremde 10 katlı bir bina yıkıldı. Yaşanan panik saniye saniye kameraya yansıdı. 

DHA

Etiketler gaziantep artçı deprem 10 katlı bina yıkıldı
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