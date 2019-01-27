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  3. 27 Ocak 2019 14:36

Korkunç olayda ayrıntılar ortaya çıktı

Zonguldak'ta Devrek'teki çayda cansız bedeni bulunan kadının kimliği belirlendi.

Korkunç olayda ayrıntılar ortaya çıktı
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Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki çayda, dün cansız bedeni bulunan kadının, Halilbeyoğlu köyünde oturan Ümran Abacı (45) olduğu belirlendi. Abacı’nın, bir süre önce eski eşinden boşanarak, köyüne döndüğü öğrenildi. 

Devrek’teki çayın kenarında dün akşam saatlerinde odun toplayanlar, suda ceset olduğunu fark ederek, polise haber verdi. Kadın cesedi, itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Devrek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılan cansız bedenin, Halilbeyoğlu köyünde oturan ve ailesinin 2 gün önce jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Ümran Abacı’ya ait olduğu belirlendi. Abacı’nın yakınları, morgda cesedi teşhis etti.

Bir süre önce eşinden boşanarak, köyüne döndüğü öğrenilen Ümran Abacı’nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Ümran Abacı’nın cenazesi, bugün kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

DHA

cansız beden , ayrıntı , zonguldak
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