Korona testi yapılmak istenen hasta, hastaneden böyle kaçtı

Olay, akşam saatlerinde Kanuni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu hasta, koronavirüs şüphesi üzerine teste tabi tutulmak istendi. Şüpheli hasta, iddiaya göre, test yapılacağı sırada, hastanenin 3'üncü katındaki başka bir odaya geçti.

ÇARŞAFIN BOYU KISA KALINCA HAVADA ASILI KALDI

Pencereden çarşafları birbirine bağlayan hasta, zemine inip, kaçmayı palanladı. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp, tutunarak inmeye çalışan hasta, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çarşafların boyu zemine kadar ulaşmayınca şüpheli, 1'inci kat hizasında mahsur kaldı. Bir kişinin havada asılı olduğunu fark eden vatandaşlar, hastane yönetimine bilgi verdi. Harekete geçen güvenlik ekipleri, hastanenin arka bahçesinden kaçmaya çalışan kişiyi, bulunduğu yerden kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yabancı uyruklu kişinin, hastaneden kaçmaya teşebbüs ettiği anları, çevredeki poliklinikte tedavi gören hasta yakınları, cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde; yabancı uyruklu kişinin, hastanenin 3'üncü kat penceresinden, birbirine bağlayıp, aşağıya sarkıttığı çarşafla zemine inmeye çalıştığı, 1'inci katta mahsur kalınca da, çevredekilerin "Beyefendi, ne yapmaya çalışıyorsunuz. Düşeceksiniz" diyerek uyarılarda bulunduğu duyuluyor.