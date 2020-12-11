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  3. 11 Aralık 2020 17:45

Koronavirüs tedavisi gören TFF Başkanı Nihat Özdemir taburcu edildi

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Koronavirüs tedavisi gören TFF Başkanı Nihat Özdemir taburcu edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İzolasyon süreci devam eden Nihat Özdemir'in, çalışmalarını evinden yürüteceği belirtildi.

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