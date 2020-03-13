''Koronavirüse karşı milli ilacımızı geliştiriyoruz''

Balıkesir'deki AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, koronavirüsün de dahil olduğu 34 virüse karşı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nce (FDA) onaylı 29 ilacın piyasaya sürüldüğünü, burada etken madde olarak ise, Türkiye'de 20 yıldır üretilen Oleuropein maddesi kullanıldığını belirtti. Dorukan, ABD tarafından ürünün patentinin alındığını, ancak kendilerini de farklı bir yöntemle Oleuropein'i tekrar üreterek, patentini almak için başvuruda bulunduklarını söyleyip, "Kısa sürede onaylanması beklenen patent başvurusunun ardından, aralarında Korona, HIV ve Sars’da dahil 34 virüsün yol açtığı hastalıklara karşı milli ilacımız piyasaya sürülecek" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan, Türkiye'de de ortaya çıkan ve 4 bin 751 kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı Oleuropeinin etken maddesi içeren 29 ilaç, ABD tarafından onaylanarak piyasaya sürüldü. Edremit'te faaliyet gösteren AR-GE firması da Oleuropein maddesini yaklaşık 20 yıl önce tümör tedavisinde kullanmak üzere üretmeye başlamıştı. ABD'nin ilaç üretimine başlamasının ve bu üretimi onaylamasının ardından AR-GE firmasında da yeni bir yöntemle Oleuropein üretilmeye başlandı.

Çalışmalarla ilgili konuşan Faruk Durukan, Oleuropein üretmeyi başardıklarını söyleyerek, "Amerika'da bulunan laboratuvarlarda, Oleuropein maddesinin aralarında Korona, HIV ve Sars virüslerininde bulunduğu 34 virüsün yol açtığı hastalığa iyi geldiği tespit edildi. Bununla ilgili olarak da FDA onaylı 29 ilaç piyasaya sunuldu. Biz 20 yıldan bu yana Oleuropein maddesini üretmekteyiz. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yapılan 30'a yakın doktora çalışması ile bu üretim kayıtlarda da mevcut. Şu an ABD tarafından Oleuropein'in patenti alınması nedeniyle, biz de yeni bir çalışma gerçekleştirerek farklı bir yöntemle Oleuropein elde ettik. Patent için başvurumuzu yaptık. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Onayın ardından kullandığımız malzemeyi açıklayarak, aralarında Korona, HIV ve Sars hastalıklarına da yol açan 34 hastalığa karşı milli ilacımız, piyasaya sunulacak" dedi.



Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Gülendam Tümen, "Yaklaşık 20 yıldır Oleuropein etken maddesi üzerinde çalışıyoruz. Oleuropein maddesinin anti kanser özelliğine büyük bir yoğunluk verildi. Bu konuda uluslararası yayınlarımız bulunmakta. Oleuropein maddesinin diğer bir özelliği de anti viral aktivitesinin bulunması. ABD tarafından FDA 29 ilaç piyasaya sürüldü. Farklı bir başlangıç maddesinden yola çıkarak bu maddeyi elde ettik. Bu Oleuropein maddesinin seri halde üretilerek korona virüsüne karşı kullanması gerektiği kanaatindeyim" dedi.