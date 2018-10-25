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  3. 25 Ekim 2018 22:33

Köylüler bu evi konuşuyor !

Aydın'da evlerinin altında tonlarca altın olduğu yönündeki çıkan haberlerden dolayı ev sahibi korkuyla yaşıyor.

Köylüler bu evi konuşuyor !
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Aydın'ın Koçarlı içesinde, evlerinin altında tonlarca  altın olduğu yönünde çıkan haberlere ilişkin ev sahibi Hayriye Ünlü, iddiaları  yalanlayarak, birinin oğluna şaka yaptığını, daha sonra konunun bu noktaya  geldiğini söyledi.

Çeşmeköy Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Ünlü, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, son günlerde "evinin altında altın olduğu" yönünde medyada haberler  yer aldığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Gündeme gelen iddialar nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve bunun  gerçek olmadığını kimseye inandıramadıklarını dile getiren Ünlü, şu anda  "gülünecek duruma düştüklerini ve rahatsızlık duyduklarını" vurguladı.

"Oturdukları yerde tonlarca altın bulunduğunun doğru olmadığını"  yineleyen ve konuyu İlçe Jandarma Komutanlığına da bildirdiklerini aktaran Ünlü,  şunları kaydetti:

"Yalan söylüyorlar. Biri oğluma şaka söylemiş, o şakayı da ardından  böyle ilerlettiler. Her taraftan korku içerisindeyiz. Burada altın falan yok, biz  bilmeyiz böyle şeyleri. Dağın dibinde oturuyoruz. Biri 500 bin lira vereceğim  diye şaka yapmış. Kesinlikle öyle bir şey yok."

AA

altın , ev , köylü , korku
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