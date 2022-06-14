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KPDS, ALES, YDS, ÜDS, JANA operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

KPDS, ALES, YDS, ÜDS, JANA operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün geçmiş yıllardaki sınav usulsüzlüklerine ilişkin peş peşe operasyon başlatıldı, çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; 59 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde, yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmak suretiyle operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Etiketler KPDS ALES YDS ÜDS JANA gözaltı fetö pdy
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