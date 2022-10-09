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KPSS ön lisans soru ve cevapları yayınlandı

KPSS ön lisans soru ve cevapları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce bugün düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar, temel soru kitapçığını 19 Ekim 2022 saat 23.59’da kadar görüntüleyebilecek.

Ayrıca temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u da ÖSYM’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açıldı.

Etiketler KPSS ön lisans soru ve cevapları ön lisans soru ve cevapları
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